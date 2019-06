Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand von Getreidefeldern und einem Strohanhänger

53909 Zülpich (ots)

Am Samstagnachmittag (15.45 Uhr) kam es entlang der L264 im Bereich der Ortschaft Rövenich zum Brand eines Getreidefeldes. Vermutlich wurde das Feuer bei Mäharbeiten ausgelöst. Durch den Funkenflug geriet ein vorbeifahrender Strohanhänger auf der L264 in Brand, wobei der von diesem Fahrzeug ausgehende Funkenflug den Brand eines weiteren Getreidefeldes verursachte. Das Zugfahrzeug konnte noch abgekoppelt werden und blieb unbeschädigt. Der Anhänger brannte komplett aus und verursachte erhebliche Schäden am Fahrbahnbelag, so dass die L264 in diesem Bereich auch derzeit noch komplett gesperrt ist. Die Sperrung wird zumindest noch bis zum Montag, möglicherweise auch mehrere Tage andauern. Neben der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks im Einsatz, um notwendige Absperrmaßnahmen durchzuführen. Insgesamt drei Feuerwehrleute zogen sich bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Fast zeitgleich (16.24 Uhr) brannte ein Gerstenfeld in der Nähe von Zülpich-Hoven, Richtung Juntersdorf. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz. Im Laufe des Freitags, 14.10 Uhr und 23.10 Uhr, war es bereits zu Flächenbränden im Bereich Zülpich-Mülheim und zwischen Zülpich-Enzen und Schwerfen gekommen, die ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht wurden.

