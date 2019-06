Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Freitagabend (18.06 Uhr) befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Münstereifel die Pescher Straße aus Fahrtrichtung Gilsdorf kommend und wollte die L206 in Richtung Nöthen überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem 34-jährigen Motorradfahrer der auf der L206 in Fahrtrichtung Bad Münstereifel unterwegs war. Der ebenfalls aus Bad Münstereifel stammende Zweiradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklink geflogen. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

