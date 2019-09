Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in der St. Peter Kirche in Wildeshausen +++ Nachtrag +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Ermittlungen zum Brand in der St. Peter Kirche in Wildeshausen haben zu neuen Erkenntnissen geführt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das Sitzpolster einer Sitzbank mutwillig in Brand gesetzt. Durch die starke Rauchentwicklung, die durch das Abbrennen des Sitzpolsters entstanden ist, wurde das Inventar der Kirche stark in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund aufwendiger Reinigungsarbeiten beläuft sich der Schaden nun auf etwa 100.000 Euro.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wildeshausen nochmals um Zeugenhinweise. Es wird nach Zeugen gesucht, die am 30. August 2019 im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 15:15 Uhr verdächtige Personen in oder im Nahbereich der Kirche gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04431/941115 entgegengenommen (1038355).

