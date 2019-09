Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Schnell-Restaurant in Atens +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter gegen 01:45 Uhr in ein Schnell-Restaurant in der Straße An der Sielbrücke ein.

Sie verschafften sich durch gewaltsames Angehen eines Fensters Zutritt ins Innere, wo sie mit brachialer Gewalt eine Wand einschlugen und versuchten, den dort befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen. Während der Tatausführung wurden sie vermutlich durch den Einsatz der Polizei gestört, die aufgrund des Einbruchs alarmiert wurde.

Die Täter konnten jedoch flüchten. Der Schaden wird im vierstelligen Bereich vermutet.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Nahbereich des Schnell-Restaurants machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter 04731/9981-0 zu melden (1074764).

