POL-CLP: Pressemeldung 02./03.08.15 für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg Räuberischer Diebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Sevelter Straße Am Freitag, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 31-jähriger lettischer Staatsbürger bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Als Mitarbeiter des Marktes den Mann ansprechen, wird er aggressiv und will flüchten. Er wird gegen die Mitarbeiter tätlich und beleidigt diese. Bei einem Gerangel wird ein Mitarbeiter leicht verletzt. Der Täter kann kurze Zeit später in der Nähe des Marktes ermittelt werden.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, gegen 02.45 Uhr, wurde ein 32-jähriger PKW-Fahrer auf der Emsteker Straße kontrolliert. Da der Verdacht der Betäubungsmitteleinnahme bestand, wurde ein Test durchgeführt, welcher positiv verlief. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

