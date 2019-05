Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (335/2019) LKW-Unfall auf A 7 bei Göttingen - Erstmeldung/Autobahn in Richtung Kassel ab der AS Göttingen-Nord aktuell voll gesperrt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den AS Göttingen-Nord und Göttingen Dienstag, 28. Mai 2019, gegen 11.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Nach einem LKW-Unfall ist die A 7 in Fahrtrichtung Kassel ab der AS Göttingen-Nord aktuell voll gesperrt. Details zum Unfallhergang sowie zu Verletzten liegen zurzeit noch nicht vor. Nach ersten Informationen soll ein LKW auf die Seite gekippt sein und alle drei Fahrstreifen blockieren. Die Unfallstelle befindet sich zwischen den AS Göttingen-Nord und Göttingen.

Es wird nachberichtet.

