Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr und zwei Verkehrsunfälle mit der Folge von Verletzten in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Dienstagnachmittag, 22.10.2019, kam es im Triftweg zu einem Verkehrsunfall.

Ein Fahrradfahrer befuhr gegen 15:40 Uhr unter Mitführung eines Hundes den Triftweg in Richtung Westen. In Höhe der Einmündung Erich-Kästner-Ring stürzte er und fiel auf die dort befindliche Berme. Die am Einsatzort eintreffenden Beamten stellten bei dem 30-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Durch den Sturz wurde der 30-Jährige leicht verletzt.

Am späten Montagabend, 21.10.2019, befuhr ein 53-Jähriger gegen 22:30 Uhr mit seinem Transporter den Heuweg in nördliche Richtung. Beim Queren der B 210 übersah er den vorfahrtsberechtigen Pkw Mitsubishi, der die B 210 in östliche Richtung befuhrt. Beim Zusammenstoß entstanden Totalschäden an den Fahrzeugen, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 58-jährige Fahrerin des Pkw Mitsubishi wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Dienstagabend, 22.10.2019, fuhr ein 31-jähriger Daimler-Fahrer gegen 19:05 Uhr in der Inhauser Landstraße auf einen wartenden Pkw BMW auf, in dem ein 27-jähriger Fahrzeugführer saß.

Beide Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden mit einer Höhe von etwa 9.000 EURO.

