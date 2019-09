Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen

Pforzheim (ots)

Schmuck in bislang unbekannter Höhe hat ein Einbrecher am Donnerstag zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr in der Nuitstraße in Pforzheim erbeutet.

Der Eindringling verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort durchwühlte er nahezu alle Zimmer und nahm die aufgefunden Gegenstände an sich.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07231/1863311 zu melden.

