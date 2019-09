Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Autobahn A5- Lkw-Unfall sorgt für langen Stau

Karlsruhe (ots)

Der Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger hat am Freitagmorgen mit einer Unachtsamkeit langwierige Reinigungsarbeiten und Stau auf der Autobahn 5 verursacht. Er war gegen 4 Uhr an der Anschlussstelle Karlsruhe Nord in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er auf Höhe des Teilers mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts geriet und mit seinem Anhänger an der Leitplanke hängenblieb. Der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Am Lastwagen selbst wurde der Tank aufgerissen und der Kraftstoff verteilte sich auf circa 750 Metern Länge auf allen Fahrspuren, denn der Fahrer bemerkte das Fehlen seines Anhängers nicht sofort und fuhr noch weiter. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings müssen aufwändige Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Die Richtungsfahrbahn war gesperrt, und obwohl der Verkehr ausgeleitet wurde, bildete sich ein Stau von zeitweise 10 Kilometern Länge. Seit circa 7 Uhr ist wieder ein Fahrstreifen freigegeben. Die Nassreinigung dauert noch an.

