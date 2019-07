Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/Aller

Hambühren - Promillefahrer mit Ausfallerscheinungen

Celle (ots)

Zwei Zäune und ein Verkehrszeichen sind gestern Abend einem alkoholisierten Autofahrer auf dem Weg nach Hause zum Opfer gefallen. Mit mehr als 2,2 Promille war gestern Abend gegen 20:30 Uhr ein 75 Jahre alter Mann aus Hambühren mit seinem Ford auf der L 298 unterwegs. Beim Durchfahren eines Kreisverkehrs in Südwinsen touchierte er zunächst ein Verkehrszeichen und beschädigte es. Anschließend fuhr er weiter nach Hause und prallte gegen zwei Zäune seiner Nachbarn. Die Polizei traf den Mann an seinem PKW zu Hause an. Der Beschuldigte musste mit zur Blutprobe; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell