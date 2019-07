Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Grünstadter Weinfest - vorläufige Bilanz der Polizei Grünstadt

Grünstadt, Luitpoldplatz, 26.-29.07.2019 (ots)

Präsenz von Ordnungsamt und Polizei sorgt für einen weitestgehend friedlichen Verlauf der Veranstaltung. Wie jedes Jahr sammelten sich Jugendliche auf der Treppe zum Modehaus Jost - zwischen Luitpoldplatz und Kerweplatz. Mit zunehmendem Alkoholpegel kam es dort auch immer wieder zu Aggressionsdelikten.

Am 26.07.2019 kam es in Anwesenheit von Polizei- und Ordnungsamtskräften zu einer Körperverletzung. Die Beamten sahen, wie ein Geschädigter plötzlich zu Boden ging. Bei der Klärung des Sachverhalts ergab sich, dass ein 24- und ein 22-Jähriger aneinander geraten waren und sich jeweils geschlagen hatten.

Am 27.07.2019, kurz nach Null-Uhr, meldete ein Geschädigter aus dem Kreuzerweg, dass aus einer Gruppe von ca. 5 Jugendlichen heraus eine Bierflasche durch das offene Badfenster geworfen wurde. Der Geschädigte konnte ausweichen und wurde daher nicht getroffen. Die Jugendgruppe habe den Namen seines Sohnes gerufen - offenbar gab es eine "Vorgeschichte" auf dem Luitpoldplatz. Hier hatten die Beamten am 26.07.2019, gegen 23:00 Uhr eine Anzeige aufgenommen, weil ein 15-Jähriger aus Neuleiningen einen anderen 15-Jährigen geboxt hatte. Nach diesem Ereignis hatte der Vater des Jugendlichen aus Neuleiningen "eigentlich" dafür sorgen wollen, dass sein Sohn mit ihm nach Hause geht. Der Neuleininger ist auch Verdächtiger für den Flaschenwurf.

Am 28.07.2019, gegen 01.00 Uhr schlug ein 18-Jähriger einem 24-Jährigen grundlos mit der Faust ins Gesicht. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert.

In der Nacht zum Sonntag zog es nach Veranstaltungsende zahlreiche Festbesucher in eine Gaststätte am sog. Polizeikreisel. Hier ging ein 20-Jähriger aus Ebertsheim auf seine 21-jährige Freundin los, packte sie im Gesicht drückte ihren Kopf gegen einen Briefkasten. Dann bespuckte und beleidigte er sie. Gäste trennten die Beiden. Gegen 03:00 Uhr meldete eine Bedienung, dass es Probleme mit einem angetrunkenen und renitenten Gast gebe, der sich weigere zu gehen. Dieser hatte sich vor Eintreffen der Streife entfernt, konnte aber im Nahraum angetroffen werden. Um 04:00 Uhr stellte ein Geschädigter auf einem nahe gelegenen Parkplatz fest, dass Unbekannte eine Seitenscheibe seines Autos eingeschlagen hatten. Immer wieder versammelten sich betrunkene und grölende Gäste auf dem Gehweg vor dem Lokal. Der Verantwortlich wurde mehrfach aufgefordert, für Ruhe zu sorgen. Erst gegen 05:00 Uhr entspannte sich die Situation. Diesbezüglich ergeht eine schriftliche Meldung an die Stadt Grünstadt.

Auch dieses Jahr mussten mehrere "Alkohol-Leichen" im Stadtgebiet teilweise ins Krankenhaus Grünstadt - teilweise auf den Nachhauseweg gebracht werden.

