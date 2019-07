Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Wohnmobil aufgebrochen

Freinsheim (ots)

Bislang unbekannter Täter öffnete zwischen Samstag, 27.07.2019, 18:00 Uhr und Sonntag, 28.07.2019, 09:10 Uhr ein in der Friedhofstraße abgestelltes Wohnmobil, indem er mittels einer Astschere ein Kunststofffenster einschlug. Das Wohnmobil wurde zwar betreten. Gegenstände wurden offensichtlich keine entwendet; jedoch entstand an dem Wohnmobil ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Eventuelle Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

