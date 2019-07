Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Obersülzen (ots)

Aufgrund mehrerer Verkehrsverstöße und Auffälligkeiten in seiner Fahrweise wurde am Samstag, 27.07.2019 gegen 22:30 Uhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer in der Hauptstraße in Obersülzen durch eine Streife der Polizei Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem Mann aus Eisenberg Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung und brachte einen Wert knapp unter 1 Promille zu tage. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

