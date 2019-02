Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Polizei besucht im Rahmen der Fastnachtskampagne weiterführende Schulen

Worms (ots)

Die Jugendsachbearbeiter der Polizeiinspektion Worms waren am heutigen Donnerstag an verschiedenen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet präsent, um bei den Schülern und Schülerinnen eine alkoholkritische Haltung zu fördern. Mit der diesjährigen Fastnachts-Kampagne des Polizeipräsidiums Mainz "Konfetti in der Blutbahn - Respect the Limit" wurden die Jugendlichen zum Thema Alkohol in Gesprächen sensibilisiert. Die Resonanz der Schüler war durchweg positiv und auch bei den Lehrkräften fand die Aktion sehr guten Anklang. Nach Absprachen mit den jeweiligen Schulleitern wurden auf dem Pausenhof Bändchen und Buttons mit dem Slogan "Respect the Limit" an die Schüler und Schülerinnen verteilt.

