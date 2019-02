Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Größerer Polizeieinsatz in Osthofen - Eich

Worms (ots)

Nach familiären Streitigkeiten, Verdacht auf häusliche Gewalt, hat die Polizei Worms heute Morgen in Osthofen und Eich mit einem größeren Polizeiaufgebot, unter Einsatz des Polizeihubschraubers, nach einem Mann gefahndet, der dabei auch angetroffen wurde. Der Sachverhalt stellte sich in der Folge jedoch harmloser dar, als zunächst angenommen. Die kursierenden Meldungen in den sozialen Netzwerken, hinsichtlich der Suche nach einem Mann, welcher aus einer Psychiatrie in Koblenz entflohen ist, sind demnach nicht zutreffend.

