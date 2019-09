Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tageswohnungseinbruch/Einbruchversuch

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag zwischen 15 und 15.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Tulpenweg eingebrochen. Er stemmte die Jalousie hoch, schlug die Terrassentürscheibe ein und gelangte so in die Wohnung. Dort durchsuchte er mehrere Räume und entwendete Schmuck. Ein Zeuge bemerkte den mutmaßlichen Täter, als er das Objekt verließ und in Richtung der Straße "Im Eichholz" ging. Der Mann ist demnach etwa 1,85 Meter groß, ca. 20 Jahre alt, hat eine dünne Statur und mittellange, braune Haare. Er trug einen hellen, eventuell beigefarbenen Kapuzenpulli.

In der Nacht zum Donnerstag wurde versucht, eine Wohnungstür in der Glatzer Straße aufzubrechen. Das misslang.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell