Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugbrand/Kradfahrer ohne Führerschein und Versicherung

Hemer (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr ist an der Altenaer Straße ein Chevrolet-Oldtimer in Brand geraten. Einer hinter dem Wagen fahrenden Frau des Fahrers waren die Flammen aufgefallen. Die Feuerwehr rückte aus. Die Altenaer Straße war während der Löscharbeiten gesperrt.

Die Polizei stoppte am Donnerstag um 18 Uhr auf der Hauptstraße einen 59-jährigen Mendener auf einen Kleinkraftrad. Er hatte keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug und das Versicherungskennzeichen war auf ein anderes Fahrzeug ausgestellt. Die Polizei stellte das Kleinkraftrad sicher, um es auf technische Veränderungen zu prüfen. Gegen den Fahrer wird ermittelt wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

