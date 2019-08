Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räder eines Anhängers gestohlen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Mittwochmittag, 14:00 Uhr bis Donnerstagmorgen 08:15 Uhr, entwendete ein bislang noch unbekannter Täter, an einem in der Blocksbergstraße vor einem dortigen Möbelgeschäft abgestellten Pkw- Anhänger, die beiden Kompletträder. Es dürfte ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 400,-EUR entstanden sein. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

