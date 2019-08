Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 14.08.2019 gegen 15:50 Uhr brach sich ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Sturz in der Pirmasenser Straße ein Handgelenk. Zudem zog er sich eine Fleischwunde am Knie zu. Zu dem Unfall war es gekommen, als der 17-Jährige offenbar zu spät erkannt hatte, dass ein vor ihm ebenfalls in Richtung Hofenfelsstraße fahrender Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Bei seinem starken Abbremsen kam der Kradfahrer zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen musste er ins Krankenhaus abtransportiert werden.

