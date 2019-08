Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Segeberg (ots)

Nachdem ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums angefahren wurde sucht die Polizei den Unfallverursacher und Zeugen.

Am 26.08.19, gegen 10:00 Uhr, parkte eine 30-jährige Quickbornerin ihren grauen Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums im Ziegenweg. Um zirka 11 Uhr erfolgte im Wartebereich eine Durchsage mit dem Kennzeichen des Ford und dem Hinweis, sich in einer bestimmten Praxis zu melden. Hier wurde der 30-jährigen mitgeteilt, dass eine ältere Dame um die Durchsage bat. Den Grund habe sie nicht mitgeteilt. Sie war auch nicht mehr anwesend. Bei der Betrachtung des Ford stellte die Quickbornerin dann eine Beschädigung am hinteren linken Radkasten fest. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher, Zeugen und auch die Dame, welche die Durchsage in der Arztpraxis veranlasst hat. Die Verkehrsermittler der Polizei Quickborn sind erreichbar unter 04106-63000.

