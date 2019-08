Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer stürzt wegen defekter Bremsen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.08.19, gegen 12 Uhr, befuhr ein 18jähriger Radfahrer die stark abschüssige Manzentalstraße in Haagen. Nach dem Erkennen einer Fußgängergruppe wollte der Radfahrer abbremsen, was ihm jedoch nicht gelang. Er steuerte sein Rad deshalb auf ein angrenzendes Feld, wo er sich an einem Graben überschlug. Hierbei verletzte sich der Radler leicht. Ein Schutzhelm wurde nicht getragen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sowohl die Vorder- wie auch die Hinterradbremse nahezu wirkungslos waren. Zu einer Gefährdung der Personengruppe kam es glücklicherweise nicht. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Kj

