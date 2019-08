Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach gefährlicher Autofahrt

Freiburg (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Donnerstag, 01.08.19, gegen 10.25 Uhr, ein Autofahrer gemeldet, der in deutlichen Schlangenlinien im Bereich der Zollfreien Straße, von Lörrach in Richtung Weil am Rhein, unterwegs war. Das Auto soll hierbei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wodurch entgegenkommende Autofahrer abbremsen oder ausweichen mussten. Es hielt schließlich an einer Bushaltestelle an, wo der 78 jährige Fahrer durch die Polizei kontrolliert werden konnte. Für seine gefährliche Fahrt könnte eine medizinische Ursache in Betracht kommen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen und insbesondere Autofahrer, welche möglicherweise durch den weißen Renault gefährdet wurden.

