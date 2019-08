Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zivilfahnder nehmen mutmaßlichen Drogendealer fest

Bad Segeberg (ots)

Die Unauffälligkeit der Norderstedter Zivilfahnder wurde am 20.08.19 nicht nur einem mutmaßlichen Drogendealer deutlich, sondern auch einem besonders hartnäckigen Kunden. Fünf Zivilkräfte des Polizeireviers Norderstedt hielten sich im Bereich Norderstedt-Mitte auf, um gegen die Fahrraddiebstähle vorzugehen. Im Bereich Jörg-Peter-Hahn-Platz bemerkten sie einen 55-jährigen Norderstedter, der sich häufig mit wechselnden Personen zurückzog, um augenscheinlich etwas auszutauschen. Die Fahnder gaben sich als Polizei zu erkennen und setzten den 55-jährigen und einen 36-jährigen vermeintlichen Käufer vor Ort fest. Unmittelbar darauf stieß ein 38-jähriger aus Norderstedt dazu. Offenbar hatte er die Situation vor Ort nicht erkannt und sprach den soeben Festgenommenen direkt an, ob er "etwas habe". Der 55-jährige versuchte, den Interessenten durch eine Reihung von Gestiken und Mimiken auf den ungünstigen Zeitpunkt seiner Anfrage aufmerksam zu machen und wies ihn letztlich ab. Dieser hatte die versteckten Hinweise aber offenbar nicht erkannt und zeigte sich über die Abweisung höchst verärgert. Die Polizisten zückten nun ihre Dienstausweise und klärten den hartnäckigen Interessenten über den Polizeieinsatz auf. Bei der Durchsuchung des 55-jährigen fanden die Beamten Betäubungsmittel, die in kleinen Portionen abgepackt waren. In seiner Wohnung konnten weitere Betäubungsmittel unterschiedlicher Art sowie mehrere Messer aufgefunden werden. Gegen ihn ermittelt nun die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Norderstedt wegen des Verdachts eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz, für das der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren vorsieht. Auch gegen die beiden mutmaßlichen Käufer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Letztlich ging das eigentliche Konzept der Zivilfahnder, nämlich gegen die Fahrraddiebstähle vorzugehen, auch noch auf. Das Fahrrad, mit dem der 36-jährige anreiste, war als gestohlen gemeldet!

