Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Randalierer ermittelt; Murr: Exhibitionist aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Randalierer ermittelt

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05:55 Uhr hat die Polizei in Bietigheim nach Zeugenhinweisen drei Männer im Alter von 18, 23 und 31 Jahren ermittelt, die auf dem Weg vom Bahnhof in die Innenstadt mehrere Straßenschilder, Baustellenbaken und Absperrungen umgeworfen und beschädigt haben. Sie werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Murr: Exhibitionist aufgetreten

Nichts außer ein um den Kopf gebundenes grünes T-Shirt und braune Schuhe trug ein bislang unbekannter Mann, der sich am Donnerstag gegen 12:15 Uhr in der Riedstraße in Murr im Bereich einer dortigen Gärtnerei zwei Frauen gezeigt hat. Der Unbekannte ist etwa 190 cm groß und 35 bis 40 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 07141/189, entgegen.

