Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Jugendprävention auf Spielplatz

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (lpk) Gleich zweimal musste die Gandersheimer Polizei am Mittwoch Nachmittag auf dem Spielplatz Am Plangarten tätig werden. In der Mittagszeit stießen die Beamten auf 2 Heranwachsende, die sich rauchend auf den Sitzbänken niedergelassen hatten und ihren Unrat neben der Bank verteilt hatten. Außer dem Hinweis auf die städtischen Nutzungsbedingungen des Spielplatzes wurden sie aufgefordert, die Örtlichkeit zu reinigen und anschließend wurde ein Platzverweis ausgeprochen. Um 16.30 Uhr wurden dann drei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren festgestellt, die mit einem Einwegfeuerzeug kokeln wollten. Sie wurden den Erziehungsberechtigten mit eindeutigen Hinweisen auf die Aufsichtspflicht übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell