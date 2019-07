Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 30.07.2019: Einbrecher nutzt offenstehendes Fenster+++Geld vergessen+++Alkoholisierter 21-Jähriger ins Gewahrsam+++Führerschein nach Unfall sichergestellt+++ Unfallfluchten

Gießen: Einbrecher nutzt offenstehendes Fenster

Wieder nutzte ein Unbekannter ein offenstehendes Fenster eines Mehrfamilienhauses, um in eine Wohnung zu gelangen. Eine Bewohnerin des Hauses in der Fröbelstraße öffnete Donnerstagabend (25. Juli) zum Lüften ein Fenster der Erdgeschosswohnung. Der Unbekannte stieg dann zwischen 21.00 und 21.50 Uhr über das Fenster in die Wohnung und durchsuchte den Raum. Aus der Wohnung fehlen eine schwarze Tragetasche sowie eine Geldbörse inklusive Inhalt. Auf dem gleichen Weg flüchtete der Dieb. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Geld im Automaten vergessen

Ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf vergaß Freitagmittag (26. Juli), sein Bargeld aus dem Geldautomaten einer Bank am Marktplatz mitzunehmen. Er hob gegen 12.45 Uhr einen dreistelligen Betrag ab und nahm es nicht mit. Die Polizei ermittelt nun, wer das Geld anschließend eingesteckt hat. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Alkoholisierter 21-Jähriger ins Gewahrsam

Die Polizei nahm Montagnachmittag (29. Juli) einen 21-jährigen polizeibekannten Gießener nach zwei tätlichen Auseinandersetzungen ins Polizeigewahrsam. Der Gießener geriet gegen 13.40 Uhr mit drei Personen in Streit. Im weiteren Verlauf warf der 21-Jährige mit Steinen und der 26-jährige Beworfene schlug mit einer Flasche nach dem Steinewerfer. Die Kontrahenten verletzten sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Der andere Verletzte lehnte eine Behandlung ab. Er pustete 1,37 Promille und wurde anschließend entlassen. Nach etwa 3 Stunden, gegen16.30 Uhr, fiel der Gießener erneut auf. Auf einem Kinderspielplatz in der Straße "Trieb" geriet er mit drei Jugendlichen in Streit. Der Versuch, einem 14-jährigen Wettenberger mit einer Flasche zu schlagen, scheiterte. Der Junge duckte sich und stieß den Mann von sich weg. Alarmierte Polizisten nahmen den Randalierer zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Verkehrsunfälle:

Grünberg/A5: Führerschein nach Unfall mit Schwerverletzten sichergestellt

Nach einem Unfall von Montagfrüh (29. Juli) auf der Autobahn 5 in Höhe der Raststätte Reinhardshain verletzten sich ein 62-jähriger Mann und sein 10-jähriges Kind aus Saarbrücken. Danach stellte die Polizei den Führerschein des 62-Jährigen sicher. Der Vater war gegen 02.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der Autobahn von Kassel nach Frankfurt unterwegs. Plötzlich fuhr er offenbar infolge Müdigkeit fast ungebremst unter die linke Seite eines LkW mit Anhänger, der von der Raststätte Reinhardtshain auf die Autobahn auffahren wollte. Rettungsfahrzeuge brachten die schwer, aber nicht lebensgefährlich, Verletzten in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die rechte Fahrspur eine gute Stunde gesperrt. Ein Unternehmen schleppte das Auto des Saarbrückeners ab. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Unfallfluchten:

Gießen: Beim Parkmanöver touchiert

Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Johannesstraße geparkten Seat. Der schwarze Mii stand dort am Dienstag (23. Juli) zwischen 17.50 und 19.30 Uhr. Der Schaden am hinteren Stoßfänger des Seats wird auf über 1.100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Keinen Zettel nach Unfall hinterlassen

1500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Renaults nach einem Unfall in der Wilhelmstraße. Der weiße Clio stand dort zwischen 19.15 Uhr am Dienstag (23. Juli) und 16.45 Uhr am Donnerstag (25. Juli). Der Verursacher hinterließ keinen Zettel am Auto. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

