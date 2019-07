Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Pohlheim - Unfallursache: Gesundheitliche Probleme

Bei einem Unfall auf der A 5 zwischen Fernwald und Gambach am Freitag, 26. Juli, gegen 19.25 Uhr erlitt ein 43 Jahre alter Autofahrer aus Lage schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Auto im Wert von noch über 20.000 Euro entstand ein Totalschaden. Der Mann hatte wie sich herausstellte erhebliche gesundheitliche Probleme, die letztendlich dazu führten, dass er keine Kontrolle mehr über seinen Pkw hatte. Das Auto schlug auf einer Strecke von etwa 1,6 Kilometern mehrfach links und rechts in den Leitplanken ein. Nach der letzten Kollision rutschte das Auto noch fast 120 Metern an der Planke entlang bevor es stehen blieb.

Unfallfluchten

Gießen - Blauer Golf angefahren

Der Schaden am blauen VW Golf ist vorne rechts und beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Der Verursacher des Schadens flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht, die sich zwischen Dienstag, 23 und Donnerstag, 25. Juli ereignete. Der Golf parkte in dieser Zeit vor dem Anwesen Rodheimer Straße 55. Nach den Spuren könnte möglicherweise ein Kleinbus beim Einfahren aus einem Hof beteiligt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

Rodheim-Bieber - Verursacher meldete sich nicht

Nachdem sich der Verursacher weder am Unfalltag noch an den beiden folgenden Tagen meldete, erstattete die Besitzerin des Ford Focus jetzt eine Anzeige wegen Unfallflucht. Einzig mögliche Unfallstelle ist nach ihren Angaben der Kundenparkplatz eines Geldinstituts in der Straße Am Schindwasen. Der Unfall war zwischen 17.30 Uhr am Montag, 22. und 16.20 Uhr am Mittwoch, 24. Juli. Nach den Spuren verursachte ein hohes Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Pritsche oder sonstiger überstehender Ladung mutmaßlich beim Rangieren einen Schaden am Dach des Fords. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Wer kann sich an ein solches Fahrmanöver erinnern? Wer hat die Kollision beobachtet? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin geben? Polizei Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

Gießen - Schaden am grauen Audi Q 3

Die Polizei ermittelt nach einer angezeigten Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Schaden am betroffenen grauen Audi Q3 beträgt mindestens 3000 Euro und zieht sich von vorne links bis hin zum Kennzeichen. Nach Angaben der Fahrerin stand der Wagen zur mutmaßlichen Unfallzeit am Freitag, 26. Juli, zwischen 06 und 13 Uhr, auf dem REWE-Parkplatz in der Ferniestraße. Auf der Heimfahrt signalisierte ein Motorradfahrer der Audifahrerin, dass etwas nicht stimmt. Da sie auf der Autobahn nicht stoppen konnte, stellte sie erst daheim in Heuchelheim den Schaden fest. Das durch den Unfall abhanden gekommene vordere Kennzeichen tauchte im Kreisverkehr auf der Landstraße 3286 zwischen Heuchelheim und Biebertal auf. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der angezeigten Verkehrsunfallflucht führen könnten, bitte an die Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555.

Buseck - Trohe - Unfallflucht in der Kurt-Schumacher-Straße

Am Sonntag, 28. Juli entstand zwischen 14.30 und 17.55 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise ein Schaden an der Fahrerseite eines schwarzen Ford Fiesta. Der Spiegel war umgeklappt und Kratzer und Dellen vorhanden. Blaue Fremdfarbe ist der bislang einzige Hinweise auf das verursachende Fahrzeug. Der Fiesta parkte zur Unfallzeit ordnungsgemäß am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Kurt-Schumacher-Straße 28. Zeugen des Unfalls setzten sich bitte mit der Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555 in Verbindung.

Gießen - Geparkten Roomster angefahren

Kratzer am hinteren Kotflügel und der Stoßstange bedeuten einen Schaden von mindestens 500 Euro. Der betroffene graue Skoda Roomster stand zur 'Unfallzeit am Freitag, 26. Juli, gegen 17 Uhr vor dem Anwesen Gaffkystraße 10. Beim Ausparken stieß ein blauer B-Klasse Daimler gegen den Skoda. Die Fahrerin setzte anschließend die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dank der guten Zeugenaussage mit notiertem Kennzeichen dürfte die Ermittlung der verantwortlichen Fahrerin nur eine Frage der Zeit sein. Außerdem bleibt die Skodabesitzerin nicht auf ihrem Schaden sitzen.

Gießen - Flucht vor Polizeikontrolle - Flüchtender Rollerfahrer beschädigt Streifenwagen

Ein vor einer bevorstehenden Kontrolle flüchtender Rollerfahrer beschädigte einen Streifenwagen und entkam. Am Streifenwagen entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Die anschließende Fahndung blieb erfolglos. Der Vorfall war am Samstag, 27. Juli, gegen 05.30 Uhr, in der Marburger Straße. Auf dem weiß roten Roller saßen zwei Personen, einer mit schwarzem Kapuzenpulli, dunklen Haaren und kurzer Hose, der Sozius mit weißem T-Shirt. Die Kontrolle sollte erfolgen, weil beide keinen Helm trugen. Der Fahrer hielt zunächst an. Als die Tür des Streifenwagens aufging, gab der Rollerfahrer Gas, fuhr seitlich gegen die geöffnete Tür und flüchtete weiter Richtung Werrastraße. Der Polizeibeamte auf dem Fahrersitz blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. Bislang unbekannte Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Hungen - Autofahrt unter Alkoholeinfluss endet mit Unfall

Zwei erheblich beschädigte Autos mit einem Gesamtschaden von mindestens 12.000 Euro und eine schwere, wohl nicht lebensbedrohliche Verletzung der alkoholisierten Unfallverursacherin sind die Folge einer Fahrt mit laut Alkotest über 2,7 Promille.

Eine 43 Jahre alte Frau aus Hungen fuhr am Sonntag, 28. Juli, gegen 19.10 Uhr, über die L 3188 von Steinheim nach Rodheim. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle und es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Scirocco eines 27 Jahre alten, ebenfalls in Hungen lebenden Mannes. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Sie stoppte ihren Ford erst etwa 200 Meter hinter dem Unfallort. Dort hielt der Sciroccofahrer die Frau fest und übergab sie der Polizei. Die Polizei bemerkte den Alkoholgeruch, ließ den Alkotest durchführen, veranlasste daraufhin die Blutprobe und stellte den Führerschein der Dame sicher. Um die beiden nicht mehr fahrfähigen demolierten Autos kümmerten sich Abschleppunternehmen.

Martin Ahlich

