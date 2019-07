Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 26.07.2019: Drei Leichtverletzte nach Unfall ins Krankenhaus+++Unfallflucht in Grünberg-Queckborn

Gießen (ots)

Gießen: Von der Straße abgekommen

Drei Leichtverletzte und über 8000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalles am Donnerstag (25. Juli) in der Philosophenstraße. Ein 18-jähriger Fahrer eines Fords war kurz vor Mitternacht von Gießen-Wieseck in Richtung Eichgärtenallee unterwegs. In einer scharfen Linkskurve geriet er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindikeit nach rechts von der Straße ab- Der Focus schleuderte in ein Feld hinein und überschlug sich mehrmals. Auf dem Dach kam das Auto ein paar Meter später zum Stehen. Rettungsfahrzeug brachte den Fahranfänger und seine zwei Insassen, zwei 18-Jährige aus Gießen, mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Unfallflucht

Grünberg: Opel beschädigt

Ein geparkter blauer Opel stand zwischen 22.00 Uhr am Freitag (19. Juli) und 22.30 Uhr am Dienstag (23. Juli) auf einem Parkplatz in Queckborn. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen den Astra und beschädigte diesen an der hinteren rechten Stoßstangenseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem roten Auto. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

