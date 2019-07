Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 29.07.2019: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Gießen (ots)

Gießen: Nach einem Einbruch am vergangenen Wochenenden in der Grünberger Straße nahm die Polizei Sonntagfrüh (28. Juli) einen Mann aus Gießen fest. Wegen fehlender Haftgründe entließen sie ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder. Aufgrund von auffälligen Geräuschen meldete ein aufmerksamer Anwohner gegen 02.40 Uhr einen Einbruch in der Grünberger Straße. Der Einbrecher stellte offenbar eine Mülltonne an die Hauswand eines Mehrfamilienhauses und versuchte durch ein geöffnetes Fenster nach einer Kartonverpackung eines Computergerätes zu greifen. Dabei rutschte der Einbrecher aus, fiel herunter und lief dann in das Parkhaus des Wohnhauses. Dort schnappte sich der Einbrecher ein unverschlossenes Fahrrad und versuchte, zu flüchten. Zufälligerweise war eine Polizeistreife ganz in der Nähe und nahmen den Dieb an der Zufahrt zum Gebäude fest. Der augenscheinlich alkoholisierte 28-Jährige ließ sich nicht zur Tat ein. Die Ordnungshüter veranlassten eine Blutentnahme.

Die Ermittler prüfen weiterhin einen Zusammenhang zu einem Einbruch zwischen Samstag (27. Juli) und Sonntag (28. Juli) in der Grünberger Straße. Dort klettere der Täter über den Balkon eines Mehrfamilienhauses und versuchte die Tür aufzudrücken. Er scheiterte und flüchtete anschließend. Ermittler sicherten Blutspuren am Tatort, die nun ausgewertet werden.

Tipp: Bei den derzeitigen Temperaturen ist es absolut verständlich, dass die Menschen bei offenen Fenstern und Türen versuchen, ein wenig Kühlung zu bekommen. Es birgt dennoch Gefahren, wie dieser Fall zeigt. Diebe nutzen sich jede bietende Gelegenheit. Bleiben Sie daher bitte vorsichtig!

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

