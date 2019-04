Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbruch in Arztpraxis/Kripo sucht Zeugen

Schleswig (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25.04.19) wurde im Zeitraum von kurz vor 24 Uhr bis 06.50 Uhr in eine Arztpraxis in der Straße Am Brautsee in Schleswig eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein nach vorne zur Straße befindliches Fenster der Arztpraxis und entwendeten aus den Räumlichkeiten einen kleinen Tresor. Die Kripo in Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen des Einbruchs. Wer hat in dem o.g. Zeitraum verdächtige, Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in Tatortnähe wahrgenommen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 zu melden. Vielen Dank!

