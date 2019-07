POL-GI: Pressemeldungen vom 29.07.2019: Zeugenaufrufe nach Körperverletzung und Diebstahl+++ Notebook gestohlen+++ Mit über 2 Promille unterwegs+++ Auto beschädigt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung vor Imbiss

Die Polizei ermittelt von Amts wegen nach einer Körperverletzung von Samstagabend (27. Juli) und sucht nach Zeugen. Gegen 22.50 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über eine tätliche Auseinandersetzung vor einem Imbiss in der Bismarckstraße. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen Unbekannte einen 25-jährigen Mann, so dass sich dieser am Kopf verletzte. Anschließend flüchteten sie. Das Opfer war erheblich alkoholisiert und konnte kaum Angaben zur Tat machen. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Ein Laptop und ein Mobiltelefon im Wert von etwa 2.500 Euro waren die Beute nach einem Diebstahl von Samstagnachmittag (27. Juli) zwischen 17.00 und 18.00 Uhr in einem Modegeschäft am Marktplatz. Eine unbekannte Frau ging mit einem Kind in das Geschäft, kundschaftete es offenbar aus und verließ es wieder. Kurze Zeit danach betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum, ging zum Verkaufstresen, schnappte sich das Diebesgut und flüchtete nach draußen. Die Personen haben ein südländisches Aussehen. Eine weitere Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Wem sind diese Personen zwischen 17.00 und 18.00 Uhr am Marktplatz aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbrecher stiehlt Notebook

Bei einem Wohnungseinbruch von Freitag (26.Juli) in der Straße "Reichensand" stahlen Unbekannte ein Notebook im Wert von etwa 500 Euro. Die Einbrecher kamen zwischen 10.00 und 18.15 Uhr in den Hausflur des Mehrfamilienhauses. Dort drückten sie eine Wohnungstür gewaltsam auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume der Wohnung. Mit dem Diebesgut flüchteten die Einbrecher. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Opfer kamen nach Auseinandersetzung ins Krankenhaus

Auf dem Vorplatz der Justius-Liebig-Universität in der Ludwigstraße kam es Sonntagfrüh (28. Juli) zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der sich zwei Männer verletzten. Zwei Personengruppen gerieten gegen 02.50 Uhr in Streit. Offenbar schlug dann plötzlich ein Unbekannter einem 23-jährigen Mann ins Gesicht. Als ein 28-Jähriger dem Opfer zur Hilfe kam, trat ein anderer dem Helfenden in den Bauch. Zusammen mit einem weiteren Unbekannten flüchteten sie in Richtung Berliner Platz. Ein Rettungswagenbracht die beiden Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Beschreibung von drei Tatverdächtigen: Die Männer hatten lediglich zwei Fahrräder dabei. Sie sollen nach Angaben der Zeugen südländisch ausgesehen haben. Ein Mann trug einen dunklen Pullover und eine Blue Jeans. Der Zweite hatte ein schwarzes T-Shirt sowie eine Blue-Jeans an und trug eine goldene Halskette mit Anhänger. Der Dritte war mit einem roten T-Shirt und einer Blue Jeans bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Auf einem Hinterhof in der Ludwigstraße schlugen Unbekannte die Scheibe einer Gaststätte ein. Die Tat ereignete sich am Sonntag (28. Juli) zwischen 01.00 und 13.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf über 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Alfa Romeo beschädigt

Über 300 Schaden beklagt die Besitzerin eines Alfa Romeos nach einer Sachbeschädigung in der Schanzenstraße. Das Auto parkte dort am Straßenrand zwischen 20.45 Uhr am Samstag (27. Juli) und 10.30 Uhr am Sonntag ( 28. Juli). Der Unbekannte beschädigte den Spiegel des grauen Autos. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mit über 2 Promille gefahren

Dank eines Zeugen zog die Polizei Samstagfrüh einen erheblich alkoholisierten Fiatfahrer aus dem Landkreis Gießen aus dem Verkehr. Der Zeuge meldete gegen 01.15 Uhr ein fahrendes völlig demoliertes Auto mit zwei platten Reifen in der Hangelsteinstraße. Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Polizisten den 56-Jährigen Fahrer kurz vor der Auffahrt zur Autobahn 485. Die Beamten staunten nicht schlecht: Zwei Räder waren nahezu nicht mehr vorhanden, das Auto wurde offenbar auf den Felgen gefahren. Der Fahrer pustete 2,07 Promille. Es folgte die Mitnahme zur Wache, eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Ermittlungen zu einem möglichen Unfallort verliefen bisher negativ. Wem ist der schwarze Fiat Punto aufgefallen? Gibt es mögliche Unfallstellen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

