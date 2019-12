FW Bremerhaven: Sturmeinsätze in Bremerhaven

Feuerwehr Bremerhaven

Im Laufe des Tages wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu insgesamt drei Sturmeinsätzen gerufen. Neben zwei kleineren Sicherungseinsätzen an Gebäuden musste ein ca. 18m hoher Baum in der Talstraße zunächst gesichert und anschließend mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr aufwendig abgetragen werden. Der Baum besaß keine Standfestigkeit mehr und drohte in ein gegenüberstehendes Mehrfamilienhaus zu fallen. Das Technische Hilfswerk unterstützte die Feuerwehr mit Spezialgerät und trug somit zum Einsatzerfolg entscheidend bei.

