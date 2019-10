Polizei Bonn

POL-BN: Schutz vor Einbrechern: Aktionstag zum Beginn der dunklen Jahreszeit - Polizei berät auch vor Ort

Bonn

Die Zeitumstellung am 27. Oktober läutet in jedem Jahr auch den Beginn der dunklen Jahreszeit ein. Die früh einsetzende Dämmerung und Dunkelheit ruft Einbrecher auf den Plan. Im Schutz der Dunkelheit sind sie unbemerkt in Wohngebieten unterwegs und haben leider viel zu oft leichtes Spiel. Schnell brechen sie Fenster oder Türen auf, stehlen Bargeld, Schmuck, Kameras, Tablets oder Mobiltelefone. Deshalb heißt es gerade jetzt: Wohnung sichern, aufmerksam sein und die Polizei über den Notruf 110 zu informieren.

Deshalb lädt die Bonner Polizei am bundesweiten Aktionstag zum Thema Einbruchschutz

am Sonntag, 27.10.2019,

zu einer Informationsveranstaltung ins Bonner Polizeipräsidium ein. In der Zeit von 10-16 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger im Foyer des Präsidiums die Möglichkeit sich über wirksamen Einbruchschutz zu informieren.

Zahlreiche Fachfirmen der Schutzgemeinschaft "Zuhause sicher" stellen vor Ort zum mechanischen und elektronischen Schutz vor Einbrechen aus. Auch die Verbraucherzentrale Bonn informiert zu dem Thema. Der Energieberater der Verbraucherzentrale Stephan Herpertz, hält um 12 Uhr einen Fachvortrag zum Thema Fenstertausch. Die Sicherheitsberater des Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Bonn beantworten Ihre Fragen zur wirksamen Sicherung von Fenstern und Türen. Um 13 Uhr besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Fachvortrag von Kriminalhauptkommissar Hans-Jürgen Hoppe zum wirksamen Schutz vor Einbrechern.

Die Bonner Polizei berät Sie zum Einbruchschutz auch vor Ort. An folgenden Tagen finden Sie das Polizei-Mobil hier:

- 21.10.2019 von 10-14 Uhr Theaterplatz in Bad Godesberg

- 23.10.2019 von 10-12 Uhr REWE-Markt in Königswinter-Thomasberg und von 13-16 Uhr Rathausvorplatz Bonn-Beuel

- 25.10.2019 von 10-14 Uhr Münsterplatz Bonn

Polizei Bonn

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

