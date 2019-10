Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Unbekannter soll junge Frau angegriffen haben - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 05.10.2019 ereignete sich in der Bonner Nordstadt ein Sexualdelikt: Zur Tatzeit gegen 23:00 Uhr ging eine 24-jährige Frau vom Sachsenweg über die Dorotheenstraße und beabsichtigte, in die Ellerstraße einzubiegen. Im Einmündunsgbereich wurde sie plötzlich von einem Mann von hinten angegriffen. Dieser fasste ihr dabei in den Schritt, es kam zu einem Gerangel. Laute Rufe der Geschädigten hielten den unbekannten Tatverdächtigen von einer weiteren Tatausführung ab und machten Passanten auf das Geschehen aufmerksam. Trotz der Verfolgung durch einen Zeugen gelang es dem Unbekannten, in Richtung des Sachsenweges zu entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann der Mann von den Zeugen als etwa 1,80 m groß und mit dunklem Kapuzenpulli bekleidet beschrieben werden. Außerdem soll der Unbekannte einen schwarzen, kurzhaarigen Schäferhund geführt haben.

Die Polizei erhielt am 07.10.2019 Kenntnis von dem Geschehen. Das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen und bittet nun insbesondere um die Kontaktaufnahme durch die bislang unbekannten Zeugen, die der Geschädigten zur Hilfe eilten. Wer darüber hinaus Hinweise zum Geschehen oder dem flüchtigen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 zu melden.

