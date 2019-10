Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Versammlung auf dem Münsterplatz am Dienstag, 22.10.2019

Bonn (ots)

Am kommenden Dienstag (22.10.2019) findet eine Versammlung auf dem Münsterplatz in der Bonner City statt. Von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr versammeln sich dort nach Angaben des Veranstalters rund 8.000 bis 10.000 Teilnehmer, insbesondere Landwirte, zu einer Kundgebung zum Thema Agrarpolitik. Die Teilnehmer reisen mit Bussen, Autos sowie vermutlich mit mehreren hundert Traktoren an. In den Stunden vor und nach der Kundgebung ist im Innenstadtbereich und auf den Anfahrtswegen mit deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Bonner Polizei informiert daher am Dienstag über social media zur aktuellen Verkehrslage. Ab 7:00 Uhr ist unter der Telefonnummer 0228 15-3030 das Bürgertelefon geschaltet.

Polizei Bonn

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell