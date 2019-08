Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Räuber erpresst unter Vorhalt eines Messers Bargeld - Fotofahndung - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Am 13. Mai 2019 gegen 22.45 Uhr erpresste ein unbekannter Mann von einem 22-Jährigen auf der Weigelstraße Bargeld unter Vorhalt eines Messers. Zunächst sprach der Tatverdächtige den jungen Mann an und fragte ihn nach Geld. Der 22-Jährige antwortete, dass er kein Geld habe und lief in Richtung Hauptbahnhof. Der unbekannte Mann folgte dem Essener und zückte bei gleicher Forderung ein Messer. Der 22-Jährige wehrte sich und flüchtete vor dem Täter. Er erstattete eine Anzeige bei der Bundespolizei. Mit Lichtbilder sucht die Polizei nun nach der Identität des mutmaßlichen Räubers. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

