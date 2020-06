Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 16. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrerin alkoholisiert unterwegs

Dienstag, 16.06.2020, gegen 02:35 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei eine 50-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Auto in der Schweigerstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin fest. Der Test ergab einen Wert von 0,56 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, das Auto musste sie stehen lassen.

Wolfenbüttel: Einbruch in Restaurant, Wein entwendet

Sonntag, 14.06.2020, 22:30 Uhr, bis Montag, 15.06.2020, 10:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Restaurants in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Kartons mit Weinflaschen entwendet. Die entstandene Schadenshöhe wird auf zirka 150 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0

