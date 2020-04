Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrüger ergaunert Geld mit Wechseltrick

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 18. April, hat ein Betrüger mit dem sogenannten Wechseltrick an einem Baumarkt an der Östingstraße Straße Bargeld ergaunert. Gegen 15 Uhr kaufte der Mann einen Artikel für 99 Cent und fragte anschließend den Verkäufer ob er 600 EUR in 50EUR-Scheine wechseln könne. Nachdem der Kassierer ihm das Geld ausgehändigt hatte, wollte er es wieder zurücktauschen. Woraufhin der Angestellte die 50EUR-Scheine wieder entgegennahm und dem Betrüger sein Geld aushändigte. Später wurde bemerkt, dass Geld in der Kasse fehlt.

Der Betrüger ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hat eine normale Statur, graue Haare und einen grau/schwarzen Drei-Tage-Bart. Der Mann mit südländischem Erscheinungsbild trug eine Brille, eine Jeanshose und ein dunkelblaues Oberteil. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell