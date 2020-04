Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hamm- Pelkum (ots)

Ein Fahrradfahrer beschädigte am Samstag, 18. April einen geparkten Ford auf der Wiescherhöfener Straße und flüchtete. Gegen 22.40 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie der Mann mit seinem schwarzen Herrenfahrrad Schlangenlinien auf der Straße fuhr und dabei einen geparkten Ford beschädigte. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Große Werlstraße. Der Flüchtige war mit einer Fahrradfahrerin unterwegs. Ihr Fahrrad war im vorderen Bereich pink und im hinteren Bereich schwarz lackiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

