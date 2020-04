Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 6500 Euro Sachschaden- VW Passat Kombi nach Unfallflucht gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntag, 19. April auf der Straße Großer Sandweg, unweit der Holsteinstraße, sucht die Polizei einen silbernen VW Passat Kombi. Gegen 21.20 Uhr war dieser auf dem Großen Sandweg in Richtung Münsterstraße unterwegs und beschädigte dabei einen geparkten Ford. Anschließend flüchtete er. Es entstand ein Sachschaden von rund 6500 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

