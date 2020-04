Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Dönerimbiss

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte Einbrecher versuchten in der Zeit von Samstag, 18. April 2020, 23 Uhr bis Sonntag, 19. April 2020, 8 Uhr, in ein Dönerimbiss an der Kamener Straße gewaltsam einzudringen. Die Täter warfen mit einem ausgehobenen Gullideckel gegen den Glaseinsatz der Eingangstür. Die Scheibe wurde dabei beschädigt, hielt aber stand. Zu einem Eindringen in das Geschäft ist es nicht gekommen. Derselbe Schnellimbiss wurde bereits eine Woche zuvor von einem Einbrecher angegangen, der jedoch in Tatortnähe durch die Polizei festgenommen werden konnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm zum aktuellen Vorfall unter 02381-916-0 entgegen.(as)

