POL-OH: Pressemeldungen des Polizeiposten Neuhof

- Ortsschild entwendet

Am Donnerstag, den 16.04.2020, wurde in Neuhof in der Rommerzer Straße der Diebstahl des dort aufgestellten Ortsschildes festgestellt.

- Werkzeugmaschinen entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Flieden, Bahnhofstraße auf einem Firmengelände aus einem weißen Sprinter mit Planenaufbau Handwerkermaschinen entwendet.

Hinweise zu den Diebstählen erbittet der Polizeiposten Neuhof unter Tel. 06655 / 9688-0

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

