POL-OH: Fahruntüchtiger litauischer LKW-Fahrer

Am Mittwochvormittag (15.04.) ersuchte eine litauische Spedition die Autobahnpolizei Bad Hersfeld um Mithilfe. Bereits seit Montag (13.04.) versucht man vergeblich, den Fahrer einer ihrer Sattelzüge, der momentan auf dem Parkplatz "Werratal" der Autobahn 4 steht, telefonisch zu erreichen. Die eingesetzten Kollegen der entsandten Streife stellte den Sattelzug am betreffenden Parkplatz fest. Nur nach längerer Zeit und mit erheblichen Aufwand konnte der 50-jährige litauische Fahrer geweckt und zum Öffnen des Fahrerhauses bewegt werden. Eine Verständigung mit dem stark alkoholisierten Fahrer war nicht möglich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Während der Maßnahmen versuchte er - unbeeindruckt von den anwesenden Polizeibeamten - aus einer Wodkaflasche weiter zu trinken. Aufgrund der medizinischen Gesamtumstände wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Eisenach gebracht. Die litauische Firma wird heute einen Ersatzfahrer schicken. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde des Werra-Meißner-Kreises wurde informiert, um die Geeignetheit des Fahrers zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland zu überprüfen.

