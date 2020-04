Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Lebensmittelgeschäft misslingt

Alsfeld - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (17.04.), gegen 03:20 Uhr, in einen Lebensmittelmarkt in der Grünberger Straße einzubrechen. Die Täter wurden jedoch bei dem Versuch in das Gebäude zu gelangen durch den Einbruchsalarm gestört und flüchteten unverrichteter Dinge. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

