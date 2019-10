Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer übersieht beim Abbiegen entgegenkommenden Radfahrer

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Heidelberger Weststadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 33-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr gegen 19:30 Uhr die Hebelstraße in Richtung Messplatz, als er an der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße von einem entgegenkommenden 48-jährigen Autofahrer, der links abbiegen wollte, übersehen wurde. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Radfahrer, der einen Helm trug, wurde zur Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5500EUR.

