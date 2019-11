Polizei Gütersloh

POL-GT: Brennende Mülltonnen in Versmold-Hesselteich

Gütersloh (ots)

Versmold (MN) - Am Sonntagabend (10.11., 20.35 Uhr) kam es im Bereich der Ortschaften Hesselteich und Siedinghausen zu mehreren Mülltonnenbränden.

Zunächst wurde durch einen Zeugen eine brennende Mülltonne in Hesselteich an der Straße Mowwen Höfe gemeldet. Der Brand wurde durch die Polizei gelöscht, während die Feuerwehr einen weiteren Mülltonnenbrand löschte, den sie auf der Anfahrt festgestellt hatten. In der Straße Zu den Bergwiesen brannte wenig später eine weitere Mülltonne in Richtung der Straße Siedinghausen. Es ist davon auszugehen, dass die Mülltonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Neben den Mülltonnen entstand kein weiterer Schaden. Gebäude waren nicht in Gefahr. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Brandorte beobachtet? Hinweise Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell