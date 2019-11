Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit verletztem Radfahrer in Friedrichsdorf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MN) - Am Samstagabend (09.11., 22.00 Uhr) verunfallte in Friedrichsdorf ein Fahrradfahrer. Der 57-jährige Radfahrer befuhr die Straße Zur Großen Heide. Er lenkte sein Fahrrad nach rechts auf den Gehweg und stürzte dabei, da er über eine Bordsteinkante fuhr. Die Insassen eines Pkw eilten ihm zur Hilfe und verständigten Rettungs- und Einsatzkräfte. Der Gütersloher erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt.

