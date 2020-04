POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall in Körnbach - 18-Jährige schwer verletzt!

Am Donnerstag (16.04.), gegen 06:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Körnbach. Eine 18-jährige Fahrerin aus einem Ortsteil der Gemeinde Eiterfeld war auf der Landesstraße 3380 mit ihrem schwarzen VW "Fox" von Arzell in Richtung Steinbach unterwegs, als sie von einem weißen Pkw überholt wurde. Die junge Fahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Der Pkw überschlug sich und blieb mittig auf der Fahrbahn liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des weißen Pkw wird gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Hünfeld unter der 06652/ 9658-0 zu melden.

Gefertigt: (PSt. Hünfeld)

