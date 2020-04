POL-OH: Diebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Diebstahl von Katalysatoren

Bad Hersfeld - Im Zeitraum von Donnerstag (09.04.), 17.00 Uhr bis Mittwoch (15.04.), 11:00 Uhr, wurden in Bad Hersfeld in der Friedloser Straße, auf dem Gelände eines Autohauses, an sechs LKW Sprinter die Katalysatoren demontiert und entwendet. An einem weiteren LKW Sprinter wurde die gesamte Auspuffanlage abmontiert und gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 28.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-9320, in Verbindung zu setzen.

