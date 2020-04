Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Radfahrer verunglückt tödlich

Duisburg (ots)

Ein 73-jähriger Mann ist am Samstagmittag (4. April, 12 Uhr) auf der Fahrradspur an der Kaiser-Friedrich-Straße (Nähe Holsteiner Straße) gestürzt. Dabei verletzte er sich am Kopf. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Radfahrer zunächst ansprechbar. Wenig später mussten ihn die Sanitäter reanimieren. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Er starb noch am Unfallort. Ob der 73-Jährige beim Fahren vom Rad fiel, ob sein Alkoholkonsum eine Rolle spielte oder ob es sich um einen internistischen Notfall handelt, ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kripo bittet deswegen Zeugen, die den Sturz beobachtet haben, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 zu wenden. (stb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell